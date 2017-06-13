Самые красивые девушки в небе

12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Профессии бортпроводника — более 80 лет. Появилась она сначала в Германии, когда на борт самолета стали брать стюарда, который обеспечивал сервис во время полета. Долгое время функции бортпроводников выполняли мужчины. Интересно, что чаще всего ими были бывшие официанты ресторанов. Подборка фотографий самых привлекательных стюардесс из Instagram - в нашей фотогалерее
12:16 фоторепортаж
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Бортпроводница авиакомпании NordStar Анна Гурина, занявшая первое место в профессиональном конкурсе красоты для девушек-бортпроводников «ТОП самых красивых стюардесс России – 2016»
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Стюардесса Emirates из Шотландии
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Стюардесса "Аэрофлота"
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Стюардесса "Победы"
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Стюардесса Lufthansa
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Русская стюардесса авиакомпании Emirates
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Стюардесса SAS
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Стюардесса Emirates
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Стюардесса Чешских Авиалиний
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Стюардесса Air Berlin
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Стюардесса Саратовских Авиалиний
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Стюардесса TUI
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Стюардесса Azul Brazilian Airlines
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