Самые красивые девушки в небе
12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Профессии бортпроводника — более 80 лет. Появилась она сначала в Германии, когда на борт самолета стали брать стюарда, который обеспечивал сервис во время полета. Долгое время функции бортпроводников выполняли мужчины. Интересно, что чаще всего ими были бывшие официанты ресторанов. Подборка фотографий самых привлекательных стюардесс из Instagram - в нашей фотогалерее
12:16 фоторепортаж
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