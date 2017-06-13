Свадьба Овечкина. Как это было

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл свадьбу с российской моделью Анастасией Шубской, дочерью актрисы Веры Глаголевой. Прошлым летом пара расписалась в ЗАГСе, а в этом году решила провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников. Как прошла свадьба Александра Овечкина - в нашей фотогалерее