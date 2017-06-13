Свадьба Овечкина. Как это было

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл свадьбу с российской моделью Анастасией Шубской, дочерью актрисы Веры Глаголевой. Прошлым летом пара расписалась в ЗАГСе, а в этом году решила провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников. Как прошла свадьба Александра Овечкина - в нашей фотогалерее
11:51 фоторепортаж
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Певица Ольга Орлова с молодоженами
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Полуголый Овечкин танцует под хит группы Boney M
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Ведущими на свадьбе были Александр Ревва и Николай Басков
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Молодых со свадьбой поздравил даже Владимир Путин. Ведущий Николай Басков зачитал телеграмму от президента России со сцены
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Свадебный вальс под Брайана Адамса
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Защитник "Вашингтон Кэпиталз" Дмитрий Орлов и его жена Варвара с молодоженами
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Трехметровый торт на свадьбе Александра и Анастасии
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Декор на свадьбе Овечкиных
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Яна Рудковская и молодожены
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Гости на свадьбе
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Певица Жасмин с молодоженами
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Андрей Ширман (DJ Smash) и молодожены
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Выступление Николая Баскова
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Гости на свадьбе
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