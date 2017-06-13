Свадьба Овечкина. Как это было
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл свадьбу с российской моделью Анастасией Шубской, дочерью актрисы Веры Глаголевой. Прошлым летом пара расписалась в ЗАГСе, а в этом году решила провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников. Как прошла свадьба Александра Овечкина - в нашей фотогалерее
11:51 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Фото: День бикини
09:48
Питерский позор
26 июня, 14:49
Как живется мисс «Самые длинные ноги»
26 июня, 14:46
Прощание с «Иванушкой»
5 июля, 12:15
Юбилейная «Премия МУЗ-ТВ 2017»
16 июня, 15:17
Шик и блеск ММКФ
26 июня, 14:48
Самые нелепые ФОТО, сделанные риелторами
21 июня, 13:53
Разоблачение идеальных снимков в Instagram
16 июня, 15:08
Россиянка с самыми длинными ногами в мире
5 июля, 12:15
Волосатый купальник. Самая нелепая одежда
19 июня, 11:27