Прощание с «Иванушкой»

В Москве прошла церемония прощания с Олегом Яковлевым. В церемонии прощания приняли участие Анна Семенович, Катя Лель, солист группы «Корни» Алексей Кабанов и многочисленные поклонники Олега Яковлева. По официальным данным, артист скончался в реанимации из-за тяжелой пневмонии на 48 году жизни. У Яковлева остановилось сердце.
12:07 фоторепортаж
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Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов
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Участник группы "Иванушки International" Кирилл Андреев
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Певица Катя Лель
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Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов
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Певица Анна Семенович
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Композитор, продюсер Игорь Матвиенко
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