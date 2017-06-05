Прощание с «Иванушкой»

В Москве прошла церемония прощания с Олегом Яковлевым. В церемонии прощания приняли участие Анна Семенович, Катя Лель, солист группы «Корни» Алексей Кабанов и многочисленные поклонники Олега Яковлева. По официальным данным, артист скончался в реанимации из-за тяжелой пневмонии на 48 году жизни. У Яковлева остановилось сердце.