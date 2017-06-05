Лучшие фотографии, сделанные на iPhone

Жюри конкурса мобильной фотографии подвело итоги десятой ежегодной премии iPhone Photography Awards, среди победителей — три россиянина: жительница Санкт-Петербурга Варвара Висленко, москвичка Юлия Сметанина и Сергей Пестерев из Менделеево. Лучшие снимки конкурса - в нашей фотогалерее
13:57 фоторепортаж
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Звание «Фотограф года» получил Себастьян Томада (Sebastiano Tomada) из Нью-Йорка. В своём снимке он запечатлел детей на улице Кайяры на фоне огня и дыма, исходящего от нефтяных скважин, подожжённых боевиками ИГИЛ
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Третье место в категории «Дети»
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Второе место в общем конкурсе
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Первое место в номинации «Люди»
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Третье место в общем конкурсе
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Влад Василькевич. Третье место в номинации «Портрет»
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Третье место в номинации «Архитектура»
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Третье место в категории «Архитектура»
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Третье место в категории "Люди"
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Второе место в категории «Другое»
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Второе место в категории "Стиль жизни"
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