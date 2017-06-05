Лучшие фотографии, сделанные на iPhone
Жюри конкурса мобильной фотографии подвело итоги десятой ежегодной премии iPhone Photography Awards, среди победителей — три россиянина: жительница Санкт-Петербурга Варвара Висленко, москвичка Юлия Сметанина и Сергей Пестерев из Менделеево. Лучшие снимки конкурса - в нашей фотогалерее
13:57 фоторепортаж
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