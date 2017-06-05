Лучшие фотографии, сделанные на iPhone

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Фото: Sebastiano Tomada

Звание «Фотограф года» получил Себастьян Томада (Sebastiano Tomada) из Нью-Йорка. В своём снимке он запечатлел детей на улице Кайяры на фоне огня и дыма, исходящего от нефтяных скважин, подожжённых боевиками ИГИЛ