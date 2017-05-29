Гластонбери: культурная помойка
В Англии завершился ежегодный музыкальный фестиваль Гластонбери - одно из главных событий в британском мире музыки. Несмотря на то, что на территории фестиваля было установлено порядка 40 тысяч контейнеров для сбора мусора и большое количество передвижных туалетов, к концу срока своего проведения он оказался превращенным в грандиозную свалку. Как прошел культовый фестиваль Гластонбери - в нашей фотогалерее
14:44 фоторепортаж
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