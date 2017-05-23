Неудачный загар. Как не надо загорать летом
Если проводить время или отдыхать на открытом воздухе, не следя за тем, чтобы тело загорало равномерно, то спустя какое-то время, раздеваясь перед зеркалом, можно увидеть себя в неожиданном образе. Обладатели не очень удачного загара - в нашей фотогалерее
13:53 фоторепортаж
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