Неудачный загар. Как не надо загорать летом

Если проводить время или отдыхать на открытом воздухе, не следя за тем, чтобы тело загорало равномерно, то спустя какое-то время, раздеваясь перед зеркалом, можно увидеть себя в неожиданном образе. Обладатели не очень удачного загара - в нашей фотогалерее