Крещение Господне

Православные верующие отметили один из главных христианских праздников - Крещение или Богоявление. По традиции, во всех храмах прошли торжественные богослужения и освящение воды. Считается, что в этот праздник она обретает особенные свойства и способна излечить различные недуги. Многие в эту ночь окунулись в ледяные проруби.