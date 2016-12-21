Крещение Господне
Православные верующие отметили один из главных христианских праздников - Крещение или Богоявление. По традиции, во всех храмах прошли торжественные богослужения и освящение воды. Считается, что в этот праздник она обретает особенные свойства и способна излечить различные недуги. Многие в эту ночь окунулись в ледяные проруби.
12:04 фоторепортаж
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