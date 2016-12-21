Крещение Господне

Православные верующие отметили один из главных христианских праздников - Крещение или Богоявление. По традиции, во всех храмах прошли торжественные богослужения и освящение воды. Считается, что в этот праздник она обретает особенные свойства и способна излечить различные недуги. Многие в эту ночь окунулись в ледяные проруби.
12:04 фоторепортаж
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Во время крещенских купаний в Москве
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Празднование Крещения Господня в Санкт-Петербурге
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Празднование Крещения Господня в Ярославле
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Верующий во время крещенского купания в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре в Смоленской области
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Во время крещенских купаний в Измайловском кремле
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Курсант Дальневосточной пожарно-спасательной академии (ДВПСА) МЧС России во время крещенских купаний в купели на берегу Амурского залива
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Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко во время крещенских купаний
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Мужчина окунается в прорубь во время крещенского купания на озере Вяча под Минском
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