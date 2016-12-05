Фото: Лучшие из лучших

Женщины-победительницы различных конкурсов 2016 года - в нашем фоторепортаже
09:21 фоторепортаж
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Победительница Всероссийского конкурса "Топ Модель России-2016" Наталья Штурбина (Саратов)
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Победительница «Miss International — 2016» — 24-летняя филиппинка Кайли Версозе
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Победительница фестиваля талантов и красоты "Мисс Москва 2016" Татьяна Цимфер
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Ангела Меркель в 11-й раз Меркель заняла первое место ежегодного рейтинга самых влиятельных женщин по версии Forbes
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Звание «Мисс мира-2016» получила представительница Пуэрто-Рико 19-летняя Стефани Дель Валле
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Победительница Всероссийского конкурса красоты Miss World Russian Beauty Кристина Адамсон
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Белоруска Светлана Кузнецова победила в международном конкурсе красоты для замужних женщин Mrs. Globe («Миссис Земной шар»)
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Жительница Екатеринбурга Лада Акимова стала победителем престижного конкурса «Краса России-2016»
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Жительница Красноярска Алена Раева стала победительницей конкурса «Самое красивое лицо мира»
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