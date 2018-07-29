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Дзюдоист Ильясов стал победителем Гран-при Загреба
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Дзюдоист Ильясов стал победителем Гран-при Загреба 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал победителем Гран-при Загреба в весовой категории до 100 кг. В решающей схватке Ильясов одолел канадца Кайла Рейеса. Ещё один россиянин Кирилл Денисов получил право бороться за бронзу в этом весе, но не преуспел.
Бронзовым призёром в весовой категории свыше 100 кг стал россиянин Инал Тасоев. В финале группы В он уступил Якову Хаммо из Украины и получил право бороться за третье место, которое и занял, выиграв два поединка.
Дзюдо. Этап Гран-при. Загреб, Хорватия Мужчины. До 100 кг  1. Нияз Ильясов (Россия). 2. Кайл Рейес (Канада). 3. Кентаро Ида (Япония) и Лаша Тавелури (Грузия)… 7. Кирилл Денисов (Россия).
Свыше 100 кг  1. Гурам Тушишвили (Грузия). 2. Ор Сассон (Израиль). 3. Инал Тасоев (Россия) и Яков Хаммо (Украина)
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