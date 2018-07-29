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Росмолодёжь получила в этом году более 2,5 млрд рублей на грантовые проекты
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Росмолодёжь получила в этом году более 2,5 млрд рублей на грантовые проекты 

Говорит Москва 1 час назад
По его словам, грантовые программы Росмолодёжи значительно выросли благодаря поддержке президента и правительства. Как сказал Бугаев, гранты позволяют молодёжи реализовать свои социальные инициативы.
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