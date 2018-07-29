Алексей Немов: Я гуляю по столице и любуюсь ей

Вчера четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов провел в спортивном комплексе «Лужники» открытую тренировку, на которую пришли участники движения «За Собянина».

Спортсмен на воркаут-площадке показал москвичам несколько простых упражнений, которые может выполнять любой желающий. За Алексеем Немовым повторяли и взрослые, и дети.

По мнению олимпийского чемпиона, столица очень сильно поменялась в лучшую сторону.

— Я живу здесь уже 30 лет и вижу эти изменения, — рассказал Немов. — Давайте как пример возьмем «Лужники» или район метро «Речной вокзал», где появился хороший современный парк. Там можно гулять и заниматься спортом.

Немов отметил, что появилось большое количество парков, а старые обрели новый современный вид. По мнению спортсмена, Сергей Собянин сделал так, чтобы москвичи могли просто гулять по столице и любоваться ей.

— Я на себе это ощущаю, — добавил он.

Отметил Немов и работу центров государственных услуг «Мои документы».

— Там можно оформить любой документ, даже паспорт поменять или поставить автомобиль на учет, — пояснил он. — Таким образом создаются действительно комфортные условия для жизни, при которых не нужно тратить свое время впустую, как это было раньше.

По мнению Алексея Немова, в Москве спорт стал доступнее для детей — появилось много детских площадок, которые позволяют развивать физическую подготовку ребенка.

— Много открывается кортов, футбольных и хоккейных коробок, воркаут-плошадок, — сказал спортсмен. С таким мнение согласна и москвичка Надежда Бухвалова. Ее дочка занимается спортивной гимнастикой, поэтому они всей семьей пришли на открытую тренировку.

— Даже поступить в спортивную школу стало проще, они стали более открыты для детей, — говорит Бухвалова.

Она считает, что Москва — лучшая столица в мире.

— Раньше мы стремились попасть в европейские города, а сейчас смотришь и думаешь — зачем куда-то ехать, когда здесь так хорошо, — поделилась Бухвалова.

Больше мест для занятий спортом стало и по мнению вице-президента Федерации воркаута России Михаила Китаева.

— Я видел, как преображалась Москва и менялись ее жители. Люди теперь спортивные, здоровые, счастливые, они хотят чего-то добиваться и ставят перед собой цели, — говорит Китаев. — Конечно, не все, но многие к этому уже стремятся.

Такие тренировки, считает он, нужно проводить регулярно, чтобы люди могли больше узнать о разных видах спорта и зарядиться позитивной энергией.