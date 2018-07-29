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Алексей Немов: Я гуляю по столице и любуюсь ей
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Алексей Немов: Я гуляю по столице и любуюсь ей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вчера четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов провел в спортивном комплексе «Лужники» открытую тренировку, на которую пришли участники движения «За Собянина».
Спортсмен на воркаут-площадке показал москвичам несколько простых упражнений, которые может выполнять любой желающий. За Алексеем Немовым повторяли и взрослые, и дети.
По мнению олимпийского чемпиона, столица очень сильно поменялась в лучшую сторону.
— Я живу здесь уже 30 лет и вижу эти изменения, — рассказал Немов. — Давайте как пример возьмем «Лужники» или район метро «Речной вокзал», где появился хороший современный парк. Там можно гулять и заниматься спортом.
Немов отметил, что появилось большое количество парков, а старые обрели новый современный вид. По мнению спортсмена, Сергей Собянин сделал так, чтобы москвичи могли просто гулять по столице и любоваться ей.
— Я на себе это ощущаю, — добавил он.
Отметил Немов и работу центров государственных услуг «Мои документы».
— Там можно оформить любой документ, даже паспорт поменять или поставить автомобиль на учет, — пояснил он. — Таким образом создаются действительно комфортные условия для жизни, при которых не нужно тратить свое время впустую, как это было раньше.
По мнению Алексея Немова, в Москве спорт стал доступнее для детей — появилось много детских площадок, которые позволяют развивать физическую подготовку ребенка.
— Много открывается кортов, футбольных и хоккейных коробок, воркаут-плошадок, — сказал спортсмен. С таким мнение согласна и москвичка Надежда Бухвалова. Ее дочка занимается спортивной гимнастикой, поэтому они всей семьей пришли на открытую тренировку.
— Даже поступить в спортивную школу стало проще, они стали более открыты для детей, — говорит Бухвалова.
Она считает, что Москва — лучшая столица в мире.
— Раньше мы стремились попасть в европейские города, а сейчас смотришь и думаешь — зачем куда-то ехать, когда здесь так хорошо, — поделилась Бухвалова.
Больше мест для занятий спортом стало и по мнению вице-президента Федерации воркаута России Михаила Китаева.
— Я видел, как преображалась Москва и менялись ее жители. Люди теперь спортивные, здоровые, счастливые, они хотят чего-то добиваться и ставят перед собой цели, — говорит Китаев. — Конечно, не все, но многие к этому уже стремятся.
Такие тренировки, считает он, нужно проводить регулярно, чтобы люди могли больше узнать о разных видах спорта и зарядиться позитивной энергией.
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