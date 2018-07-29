Яна Егорян сообщила о закрытии «Спорт ФМ»

Российская спортсменка выразила негодование по поводу планов закрыть радиостанцию Спорт ФМ, что Яна назвала настоящим «беспределом».

Егорян заметила, что для жителей страны, знаменитой спортивными победами и активным образом жизни, очень важно иметь такую радиостанцию. По словам девушки, Спорт ФМ дает возможность моментально узнавать о достижениях российских атлетов, следить за их жизнью. Яна считает, что люди, планирующие закрытие данной радиостанции, совершают большую ошибку. Спортсменка заметила, что все российские фехтовальщики готовы поддержать руководство компании.