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Яна Егорян сообщила о закрытии «Спорт ФМ»
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Яна Егорян сообщила о закрытии «Спорт ФМ» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российская спортсменка выразила негодование по поводу планов закрыть радиостанцию Спорт ФМ, что Яна назвала настоящим «беспределом».
Егорян заметила, что для жителей страны, знаменитой спортивными победами и активным образом жизни, очень важно иметь такую радиостанцию. По словам девушки, Спорт ФМ дает возможность моментально узнавать о достижениях российских атлетов, следить за их жизнью. Яна считает, что люди, планирующие закрытие данной радиостанции, совершают большую ошибку. Спортсменка заметила, что все российские фехтовальщики готовы поддержать руководство компании.
Поклонники поддержали Яну: «За время ЧМ подсела, едешь по делам, а футбол у тебя в авто. Но в нашем мире все решают деньги», «Очень грустная история, еще раз показывающая, что спорт у нас живет исключительно на энтузиазме, который крайне редко способен принести какую-то финансовую выгоду. Минспорта должно включиться, нужно хайп страшный поднимать. Спасли же в свое время Кинопоиск от превращения в онлайн-кинотеатр, может и сейчас удастся…»
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