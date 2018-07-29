Носов: футболисты молодцы, но нельзя же так обесценивать звание ЗМС

«Звание заслуженного мастера спорта дается в России за первое-третье места на Олимпийских играх и за первое место на чемпионате мира. Но не за восьмёрку на чемпионате мира. Да, ребята-футболисты сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Но нельзя же так обесценивать звание ЗМС. Допустим, в каком-то виде спорта у нас никто не входил в 30-ку и вдруг кто-то станет восьмым, ему теперь тоже ЗМС присваивать?!» — написал Носов на своей странице в сети «Твиттер».