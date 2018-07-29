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Носов: футболисты молодцы, но нельзя же так обесценивать звание ЗМС
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Носов: футболисты молодцы, но нельзя же так обесценивать звание ЗМС 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов прокомментировал решение министерства спорта РФ о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал чемпионата мира.
«Звание заслуженного мастера спорта дается в России за первое-третье места на Олимпийских играх и за первое место на чемпионате мира. Но не за восьмёрку на чемпионате мира. Да, ребята-футболисты сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Но нельзя же так обесценивать звание ЗМС. Допустим, в каком-то виде спорта у нас никто не входил в 30-ку и вдруг кто-то станет восьмым, ему теперь тоже ЗМС присваивать?!» — написал Носов на своей странице в сети «Твиттер».
Президент России Владимир Путин во время церемонии в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды и почётные грамоты игрокам и тренерам футбольной сборной России. Он вручил орден Александра Невского главному тренеру команды Станиславу Черчесову, а голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич получили ордена Почёта. Почётных грамот президента РФ были удостоены остальные игроки и тренеры сборной России: Владимир Габулов, Юрий Газинский, Александр Головин, Владимир Гранат, Паулино Гранеро, Алан Дзагоев, Артём Дзюба, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Фёдор Кудряшов, Далер Кузяев, Илья Кутепов, Андрей Лунёв, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Владимир Паников, Мирослав Ромащенко, Евгений Савин, Александр Самедов, Андрей Семёнов, Фёдор Смолов, Игорь Смольников, Гинтарас Стауче, Марио Фернандес, Денис Черышев.
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