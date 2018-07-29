Сергей Шевченко встретился с нижегородцами

Сергей Шевченко встретился с нижегородцамиСергей Шевченко провел личный прием граждан. И.о.заместителя губернатора Нижегородской области встретился с жителями региона в общественной приемной Правительства области, чтобы обсудить проблемы нижегородцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На встрече обсудили предложения по улучшению качества работы медучреждений и учреждений образования, о реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей», и о социальной поддержке для семей многодетных.