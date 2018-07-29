Сергей Шевченко встретился с нижегородцами 

Сергей Шевченко встретился с нижегородцамиСергей Шевченко провел личный прием граждан. И.о.заместителя губернатора Нижегородской области встретился с жителями региона в общественной приемной Правительства области, чтобы обсудить проблемы нижегородцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На встрече обсудили предложения по улучшению качества работы медучреждений и учреждений образования, о реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей», и о социальной поддержке для семей многодетных.
С просьбой оказать помочь к Сергею Шевченко обратилась жительница Пильнинского района Надежда Ежова, многодетная мать, один из детей которой является инвалидом По словам и.о. замгубернатора, женщина оказалась в затруднительном положении: с доходом ниже прожиточного минимума, семья ежемесячно платит по кредиту. «Учитывая положительные характеристики семьи, запросив всю необходимую информацию в администрации Пильнинского муниципального района, мы обратились к главе региона Глебу Сергеевичу Никитину, с просьбой решить вопрос положительно», — отметил Сергей Шевченко. По обращению исполняющего обязанности заместителя губернатора вопрос помощи семье Ежовых был оперативно решен главой региона Глебом Никитиным в течение дня. При гарантии софинансирования со стороны районной администрации, учитывая трудную жизненную ситуацию, семья получит материальную поддержку.