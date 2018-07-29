Фигуристка Паненкова подтвердила, что покинула группу тренера Тутберидзе

Российская фигуристка Дарья Паненкова подтвердила информацию об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе

«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу за проделанную работу. Спасибо вам, Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, Сергей Александрович и Людмила Борисовна за то, что вы сделали для меня. Хочу вам пожелать успешной работы в дальнейшем», — написала Паненкова на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись фигуристки можно на странице Паненковой в сети «Инстаграм».