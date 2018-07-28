Строительство Национальной библиотеки в Ингушетии начнется в 2019 году

МАГАС , 28 июля. / ТАСС /. Строительство Национальной библиотеки Ингушетии начнется в 2019 году в Сунже. На возведение объекта из федерального бюджета выделено порядка 500 млн рублей, сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров

"Составление проектно-сметной документации завершено, объект проходит госэкспертизу и в 2019 году начнется строительство Национальной библиотеки в Сунже. Изначально планировалось возвести объект в столице региона Магасе, но Сунжа — город молодой, его нужно развивать, тем более, действующая Национальная библиотека им. Джамалдина Яндиева находится именно в этом городе", — рассказал Евкуров.

По словам замминистра культуры и архивного дела Ингушетии Алихана Вадилова, фонды новой библиотеки составят 1 млн экземпляров, здесь будут как традиционные печатные издания, так и электронные книги.

"Национальная библиотека им. Джамалдина Яндиева в Сунже была образована в 1993 году, здание в котором она располагается, обветшало. Думаю, в новое здание, которое имеет мощность 1 млн экземпляров, будет переведен весь фонд нынешней Национальной библиотеки", — сказал ТАСС Вадилов.