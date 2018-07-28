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Отсутствие бюрократии при оформлении субсидий на ЖКХ важно для миллионов россиян, заявил Сидякин
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Отсутствие бюрократии при оформлении субсидий на ЖКХ важно для миллионов россиян, заявил Сидякин 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Для миллионов россиян важно отсутствие лишней бюрократии при оформлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее гражданам при подаче заявления на субсидии самостоятельно декларировать состав своей семьи. До этого льготники должны были предоставить справку.
Сидякин отметил, что в России около 2,6 миллионов семей, члены которых имеют право на получение льгот, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, на федеральном уровне установлена норма, согласно которой оплата услуг ЖКХ не должна превышать 22% от совокупного дохода семьи, в отдельных регионах — 18-20% дохода.
«Для миллионов граждан вопросы отсутствия лишней бюрократии при оформлении субсидии крайне важны», — сказал парламентарий.
Депутат подчеркнул, что субсидии должны носить целевой характер, а их получатели должны направлять средства непосредственно на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Сидякин пояснил, что субсидии по ЖКХ — это не социальное пособие. Их выплачивают, чтобы у льготников не образовывалась задолженность за коммунальные услуги.
«В целом, мы работаем над тем, чтобы льготы по ЖКХ имели более адресный характер, а в отношении злостных, но обеспеченных неплательщиков, применялись меры платежной дисциплины», — резюмировал он.
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