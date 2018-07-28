Отсутствие бюрократии при оформлении субсидий на ЖКХ важно для миллионов россиян, заявил Сидякин

Для миллионов россиян важно отсутствие лишней бюрократии при оформлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин . Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее гражданам при подаче заявления на субсидии самостоятельно декларировать состав своей семьи. До этого льготники должны были предоставить справку.

Сидякин отметил, что в России около 2,6 миллионов семей, члены которых имеют право на получение льгот, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, на федеральном уровне установлена норма, согласно которой оплата услуг ЖКХ не должна превышать 22% от совокупного дохода семьи, в отдельных регионах — 18-20% дохода.

«Для миллионов граждан вопросы отсутствия лишней бюрократии при оформлении субсидии крайне важны», — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что субсидии должны носить целевой характер, а их получатели должны направлять средства непосредственно на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Сидякин пояснил, что субсидии по ЖКХ — это не социальное пособие. Их выплачивают, чтобы у льготников не образовывалась задолженность за коммунальные услуги.

«В целом, мы работаем над тем, чтобы льготы по ЖКХ имели более адресный характер, а в отношении злостных, но обеспеченных неплательщиков, применялись меры платежной дисциплины», — резюмировал он.