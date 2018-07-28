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Православие предопределило исторический путь России, заявил Медведев
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Православие предопределило исторический путь России, заявил Медведев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 1030-летием Крещения Руси, отметив влияние православия на исторический путь России, сообщается на сайте правительства РФ.
"Принятие христианства во многом предопределило исторический путь нашего народа. Православие оказало большое влияние на развитие государственности и культурной жизни. Живопись, архитектура, литература долгое время были неотделимы от церковной мысли, а распространение кириллической письменности открыло путь к просвещению", — говорится в телеграмме, направленной Медведевым патриарху.
Премьер также уточнил, что во все времена православие оставалось духовной опорой и позволяло преодолевать самые сложные испытания, выпадавшие на долю России.
"Мы ценим консолидирующую роль Русской православной церкви, которая учит доброте, милосердию и человеколюбию. Бережно хранит многовековые традиции и помогает людям найти для себя ответы на самые трудные вопросы. В этом ее огромная заслуга перед обществом", — добавил Медведев.
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