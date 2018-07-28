Православие предопределило исторический путь России, заявил Медведев

"Принятие христианства во многом предопределило исторический путь нашего народа. Православие оказало большое влияние на развитие государственности и культурной жизни. Живопись, архитектура, литература долгое время были неотделимы от церковной мысли, а распространение кириллической письменности открыло путь к просвещению", — говорится в телеграмме, направленной Медведевым патриарху.

Премьер также уточнил, что во все времена православие оставалось духовной опорой и позволяло преодолевать самые сложные испытания, выпадавшие на долю России.