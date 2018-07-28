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Выступать против повышения пенсионного возраста нужно вне зависимости от политического окраса — Лев Шлосберг
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Выступать против повышения пенсионного возраста нужно вне зависимости от политического окраса — Лев Шлосберг 

Псковская губерния 2 часа назад
Руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг на митинге против повышения пенсионного возраста заявил, что после принятия законопроекта в отставку должны уходить и Госдума, и правительство, и президент. «Не существует никакого правительства Медведева, есть правительство Путина, это его решения. Путин должен уходить в отставку», — заявил Шлосберг. По его словам, все оппозиционные силы должны совместно выступать против принятия закона о повышении пенсионного и требовать отставки руководства страны вне зависимости от партийной принадлежности. Отметим, на сегодняшний митинг пришли представители КПРФ, «Яблока», «Родины», «Левого фронта» и Псковского областного совета профсоюзов. «Справедливая Россия» и ЛДПР в митинге участие не принимали. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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