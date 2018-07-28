Ещё
В Минспорта призвали создать новую спортивную радиостанцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минспорта призвали создать новую спортивную радиостанцию 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Министр Павел Колобков заявил, что на замену изменившей формат радиостанции «Спорт FM» должна прийти новая.
Слова главы спортивного ведомства приводит ТАСС. Ранее стало известно, что «Спорт FM» из-за финансовых соображений изменит свой формат: с 15 августа 80% эфирной сетки радиостанции будет составлять музыка, а все аналитические программы будут отменены.
«Сейчас это будет очередной музыкальный канал, который к спорту, видимо, не будет иметь никакого отношения. Решение акционеров — не просто огорчительный факт. Считаю, что мы явно должны принимать меры. Уверен, что будет другой спортивный радиоканал, который будет говорить профессиональным языком о наших проблемах и задачах», — считает Колобков.
ИД «Собеседник»: последние новости
Правительство решило ускорить процесс выдачи маткапитала Голикова анонсировала новый порядок индексации пенсий Родственники Кобзона "в обмороке" после новостей о коме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров ответил на требование Армении
Решена судьба визовых центров в России
«От смеха читать не смог»: что не так с украинским учебником240
Мигранты высадились на нудистском пляже и разбежались
В Госдуме обрадовали россиян165
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Мигранты высадились на нудистском пляже и разбежались
В мире
03:05
Путин присоединился к крестному ходу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение