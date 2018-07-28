В Минспорта призвали создать новую спортивную радиостанцию

Министр Павел Колобков заявил, что на замену изменившей формат радиостанции «Спорт FM» должна прийти новая.

Слова главы спортивного ведомства приводит ТАСС . Ранее стало известно, что «Спорт FM» из-за финансовых соображений изменит свой формат: с 15 августа 80% эфирной сетки радиостанции будет составлять музыка, а все аналитические программы будут отменены.

«Сейчас это будет очередной музыкальный канал, который к спорту, видимо, не будет иметь никакого отношения. Решение акционеров — не просто огорчительный факт. Считаю, что мы явно должны принимать меры. Уверен, что будет другой спортивный радиоканал, который будет говорить профессиональным языком о наших проблемах и задачах», — считает Колобков.