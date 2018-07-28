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Медведев отметил мелодический дар Колкера
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Медведев отметил мелодический дар Колкера 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский премьер Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Колкера. Поздравительная телеграмма размещена на сайте правительства.
Отмечается, что Колкеру исполняется 85 лет.
"Вы — замечательный композитор, обладающий несравненным мелодическим даром, автор множества всеми любимых произведений", — заявил Медведев.
Он добавил, что песни Колкера наполнены красотой и глубокими переживаниями.
Ранее Медведев направил поздравительную телеграмму оперной певице Тамаре Синявской и заявил, что ее меццо-сопрано невозможно забыть.
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