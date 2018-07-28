Медведев отметил мелодический дар Колкера

Отмечается, что Колкеру исполняется 85 лет.

"Вы — замечательный композитор, обладающий несравненным мелодическим даром, автор множества всеми любимых произведений", — заявил Медведев.

Он добавил, что песни Колкера наполнены красотой и глубокими переживаниями.