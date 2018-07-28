Медведев дал 1,3 млрд рублей на производство Ил-96

«Бюджетные инвестиции предоставляются на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Выделяемой субсидией покрывается большая часть стоимости модернизации завода. В целом на переоснащение производства нужно 1,47 млрд рублей.

Ил-96-400М — пассажирский самолёт на 400 мест, рассчитанный на дальние перелёты.

Как ранее писал News.ru, с новой модификацией Ил-96-400М получит новое название. Его переименуют в Ил-496.