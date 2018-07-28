Медведев дал 1,3 млрд рублей на производство Ил-96 

Правительство России выделило 1,32 млрд рублей Воронежскому авиазаводу на изготовление Ил-96. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Бюджетные инвестиции предоставляются на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М», — говорится в пояснительной записке к постановлению.
Выделяемой субсидией покрывается большая часть стоимости модернизации завода. В целом на переоснащение производства нужно 1,47 млрд рублей.
Ил-96-400М — пассажирский самолёт на 400 мест, рассчитанный на дальние перелёты.
Как ранее писал News.ru, с новой модификацией Ил-96-400М получит новое название. Его переименуют в Ил-496.