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Дети ходят в садик за счет материнского капитала
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Дети ходят в садик за счет материнского капитала 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Более 800 семей Карелии направили средства материнского капитала на оплату детского сада.
За первое полугодие 2018 года в Карелии 816 семей, владельцев сертификатов на материнский капитал (почти на 200 больше, чем в прошлом году), решили использовать средств капитала на оплату содержания ребенка в детском саду. Заметный рост активности жителей республики связан с тем, что с января 2018 года средства материнского (семейного) капитала можно направлять на дошкольное образование детей, не дожидаясь, когда ребенку, с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, исполнится 3 года.
Пенсионный фонд Карелии напоминает, что в этом случае вместе с заявлением нужно представить:
— документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) заявителя;
— в случае подачи заявления о распоряжении через представителя заявителя — документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и полномочия представителя заявителя;
— договор между образовательной организацией и лицом, получившим сертификат, включающий в себя обязательства учреждения по содержанию ребенка в образовательном учреждении и расчет размера платы за содержание ребенка в образовательном учреждении.
По материалам: ptzgovorit.ru
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