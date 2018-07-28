Дети ходят в садик за счет материнского капитала

Более 800 семей Карелии направили средства материнского капитала на оплату детского сада.

За первое полугодие 2018 года в Карелии 816 семей, владельцев сертификатов на материнский капитал (почти на 200 больше, чем в прошлом году), решили использовать средств капитала на оплату содержания ребенка в детском саду. Заметный рост активности жителей республики связан с тем, что с января 2018 года средства материнского (семейного) капитала можно направлять на дошкольное образование детей, не дожидаясь, когда ребенку, с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, исполнится 3 года.

Пенсионный фонд Карелии напоминает, что в этом случае вместе с заявлением нужно представить:

— документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) заявителя;

— в случае подачи заявления о распоряжении через представителя заявителя — документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и полномочия представителя заявителя;

— договор между образовательной организацией и лицом, получившим сертификат, включающий в себя обязательства учреждения по содержанию ребенка в образовательном учреждении и расчет размера платы за содержание ребенка в образовательном учреждении.