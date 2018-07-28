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Правительство выделит более миллиарда на модернизацию Ил‐96‐400М
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Правительство выделит более миллиарда на модернизацию Ил‐96‐400М 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Кабмин РФ выделит 1,32 миллиарда рублей на реконструкцию и техническое перевооружение производства широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских самолетов Ил‐96‐400М. Об этом говорится на сайте кабмина.
«Предоставить публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация» бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 1320000 тысяч рублей в виде взноса РФ в уставный капитал корпорации в целях последующего предоставления корпорацией взноса в уставный капитал дочернего публичного акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»», — говорится в документе.
Выделенные средства пойдут на модернизацию производства для изготовления Ил-96-400М.
Проект создания и организации производства модернизированного самолета Ил-96-400М реализуется с 2016 года. На эти цели правительство уже выделило 5,995 миллиардов рублей. Предполагаемая стоимость объекта капитального строительства — 1,47 миллиарда рублей.
К услугам пассажиров будет создан современный комфортный салон. Презентация лайнера пройдет в конце 2019 года. Первый серийный самолет сойдет с конвейера год спустя.
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