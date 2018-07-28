Правительство выделит более миллиарда на модернизацию Ил‐96‐400М

Кабмин РФ выделит 1,32 миллиарда рублей на реконструкцию и техническое перевооружение производства широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских самолетов Ил‐96‐400М. Об этом говорится на сайте кабмина.

Выделенные средства пойдут на модернизацию производства для изготовления Ил-96-400М.

Проект создания и организации производства модернизированного самолета Ил-96-400М реализуется с 2016 года. На эти цели правительство уже выделило 5,995 миллиардов рублей. Предполагаемая стоимость объекта капитального строительства — 1,47 миллиарда рублей.

К услугам пассажиров будет создан современный комфортный салон. Презентация лайнера пройдет в конце 2019 года. Первый серийный самолет сойдет с конвейера год спустя.