Вперед, за субсидиями: получить поддержку от государства стало проще 

Россияне смогут самостоятельно декларировать состав семьи при подаче заявления о предоставлении субсидии.
Дмитрий Медведев, премьер-министр России, подписал документ правительства РФ по соглашению, которое предусматривает облегчение субсидийного процесса: теперь, согласно закону, при подаче заявления на субсидию у граждан не будут требовать справку о составе семьи.
Напомним, ранее правила допускали на рассмотрение справку о составе семьи, документальное подтверждение причины изменения и так далее. Однако, отмечается, что с таким порядком затрудняется реализация права на получение субсидии, например, при оплате ЖКУ, создает сложности при принятии решения о поддержке.
— При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, — отмечается в дополнении к документу.