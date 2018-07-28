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Вперед, за субсидиями: получить поддержку от государства стало проще
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Вперед, за субсидиями: получить поддержку от государства стало проще 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Россияне смогут самостоятельно декларировать состав семьи при подаче заявления о предоставлении субсидии.
Дмитрий Медведев, премьер-министр России, подписал документ правительства РФ по соглашению, которое предусматривает облегчение субсидийного процесса: теперь, согласно закону, при подаче заявления на субсидию у граждан не будут требовать справку о составе семьи.
Напомним, ранее правила допускали на рассмотрение справку о составе семьи, документальное подтверждение причины изменения и так далее. Однако, отмечается, что с таким порядком затрудняется реализация права на получение субсидии, например, при оплате ЖКУ, создает сложности при принятии решения о поддержке.
— При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, — отмечается в дополнении к документу.
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