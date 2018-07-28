Вперед, за субсидиями: получить поддержку от государства стало проще

Россияне смогут самостоятельно декларировать состав семьи при подаче заявления о предоставлении субсидии.

Напомним, ранее правила допускали на рассмотрение справку о составе семьи, документальное подтверждение причины изменения и так далее. Однако, отмечается, что с таким порядком затрудняется реализация права на получение субсидии, например, при оплате ЖКУ, создает сложности при принятии решения о поддержке.

— При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, — отмечается в дополнении к документу.