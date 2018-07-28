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Россиянам станет проще получить субсидии на оплату ЖКУ
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Сбербанк обратился к россиянам с предостережением

Россиянам станет проще получить субсидии на оплату ЖКУ 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Документ сегодня, 28 июля, опубликовал сайт правительства РФ.
Согласно нововведению, граждане больше не обязаны предоставлять справку о составе семьи и могут самостоятельно декларировать количество ее членов.
«Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи. При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом. Информация о выявленных случаях предоставления недостоверных сведений будет направляться в правоохранительные органы и органы социальной защиты населения в целях привлечения заявителя к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сказано в пояснительной записке к постановлению.
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