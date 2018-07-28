Россиянам станет проще получить субсидии на оплату ЖКУ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Документ сегодня, 28 июля, опубликовал сайт правительства РФ.

Согласно нововведению, граждане больше не обязаны предоставлять справку о составе семьи и могут самостоятельно декларировать количество ее членов.