Россиянам станет проще получить субсидии на оплату ЖКУ 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Документ сегодня, 28 июля, опубликовал сайт правительства РФ.
Согласно нововведению, граждане больше не обязаны предоставлять справку о составе семьи и могут самостоятельно декларировать количество ее членов.
«Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи. При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом. Информация о выявленных случаях предоставления недостоверных сведений будет направляться в правоохранительные органы и органы социальной защиты населения в целях привлечения заявителя к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сказано в пояснительной записке к постановлению.