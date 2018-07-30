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Правительство сократило список документов для получения субсидий по оплате ЖКУ
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Правительство сократило список документов для получения субсидий по оплате ЖКУ 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: N24.ru
Согласно постановлению правительства «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», разработанному Минстроем РФ, процедура получения данных субсидий упрощена. Из списка необходимых документов, которые надо представлять в органы соцзащиты для получения соцподдержки, исключены документы, подтверждающие состав семьи, например, справки или копии судебных актов о признании членами одной семьи лиц, проживающих вместе с заявителем. Теперь эти данные могут быть представлены по желанию самого гражданина, претендующего на субсидию, а органы соцзащиты должны будут учесть эту информацию.
При этом, как отмечают в Минстрое, будут проводиться выборочные проверки достоверности предоставленных сведений. В случае выявления недостоверной информации данные о заявителе будут направляться в органы соцзащиты населения и правоохранительные органы — со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Согласно постановлению, для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявителю необходимо предоставить: копии документов, подтверждающих право собственности; копии документов, подтверждающих право на льготы и иные меры социальной поддержки и компенсации при оплате ЖКУ; сведения о платежах за жилье и коммунальные услуги; справки о доходах заявителя и членов семьи.
Мерами господдержки на оплату ЖКУ пользуется почти четверть россиян — 37 млн человек: каждая семья, расходы которой на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода всех ее членов, имеет право на субсидию. Только за первый квартал 2018 года на эти цели было выделено более 104 млрд рублей.
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