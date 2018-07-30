Правительство сократило список документов для получения субсидий по оплате ЖКУ

Согласно постановлению правительства «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», разработанному Минстроем РФ , процедура получения данных субсидий упрощена. Из списка необходимых документов, которые надо представлять в органы соцзащиты для получения соцподдержки, исключены документы, подтверждающие состав семьи, например, справки или копии судебных актов о признании членами одной семьи лиц, проживающих вместе с заявителем. Теперь эти данные могут быть представлены по желанию самого гражданина, претендующего на субсидию, а органы соцзащиты должны будут учесть эту информацию.

При этом, как отмечают в Минстрое, будут проводиться выборочные проверки достоверности предоставленных сведений. В случае выявления недостоверной информации данные о заявителе будут направляться в органы соцзащиты населения и правоохранительные органы — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Согласно постановлению, для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявителю необходимо предоставить: копии документов, подтверждающих право собственности; копии документов, подтверждающих право на льготы и иные меры социальной поддержки и компенсации при оплате ЖКУ; сведения о платежах за жилье и коммунальные услуги; справки о доходах заявителя и членов семьи.

Мерами господдержки на оплату ЖКУ пользуется почти четверть россиян — 37 млн человек: каждая семья, расходы которой на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода всех ее членов, имеет право на субсидию. Только за первый квартал 2018 года на эти цели было выделено более 104 млрд рублей.