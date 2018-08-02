Новые льготы по оплате ЖКУ

Госдуме выступили с инициативной оплачивать коммунальные услуги по нормативам без повышающего коэффициента. С 2015 года действует закон, по которому квартирам и домам без приборов учета коммунальных услуг начисляется добавочный коэффициент 1,5 (50% к нормативу). Коэффициент введен как стимулирующая мера для установки счетчиков. Распространяется на все категории граждан, случаи поломки и истечение сроков поверки приборов учета. Исключение — дома без технической возможности установки приборов учета.

Поправки в Жилищный кодекс по отмене коэффициента при оплате ЖКУ коснутся:

Малоимущих граждан;Участников ВОВ;Инвалидов;Участников чернобыльской катастрофы.

По мнению депутата Госдумы Вадима Белоусова, за три года действия повышенного коэффициента количество квартир, оснащенных приборами учета, возросло. Среди тех, в чьих домах не установлены счетчики, преобладают люди с низкими доходами, для которых покупка устройств — весомое материальное отягощение.

Современные способы оплаты квитанций

Наиболее удобным и быстрым остается оплата коммунальных услуг онлайн на сайте vp.ru:

Удобная форма для заполнения платежных данных;Оплата любой банковской картой;Моментальная отправка квитанций на электронный ящик;Безопасность платежей (Лицензия ЦБ РФ , собственный защищенный канал передачи данных, отслеживание платежа).

Помимо этого, квартплата через интернет позволяет не тратить лишних денег, если на платежном сервисе работает программа лояльности. На сайте «ВсеПлатежи» зарегистрированные пользователи получают бонусные баллы для использования их при последующих оплатах коммунальных услуг.

Чтобы оплатить счет, выберете раздел «Коммунальные службы» и поставщика услуг из списка — https://vp.ru/payments/zhkh/ — или воспользуйтесь формой поиска. Далее заполните информационные поля, указав лицевой счет, ФИО, адрес, расчетный период, данные приборов учета и сумму. После перехода к оплате введите данные банковской карты и нажмите кнопку «Оплатить». Чтобы получить квитанцию, укажите электронный адрес.

Для решения вопросов по заполнению форм и оплаты на сайте круглосуточно работает служба поддержки клиентов. Связаться со специалистом для оперативного решения возникшей проблемы можно и по телефону +7-800-700-08-38.