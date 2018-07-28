Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ

Кабмин внес изменения в порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому из правил предоставления субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг исключается норма о требовании у граждан справки о составе семьи. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

"Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи", — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Ранее правилами предусматривалось, что для получения субсидий необходимо предоставить справки о составе семьи, документально подтверждать причины изменения состава семьи и так далее. Отмечается, что такой порядок затрудняет реализацию права на получение субсидий при оплате ЖКУ, а также создает затруднения при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении соцподдержки.

"При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом", — говорится в сообщении.