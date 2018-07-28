«Морально устаревший самолет». Зачем на новый Ил-96 выделяют 1,3 млрд?

В документе, опубликованном на сайте кабмина, говорится, что деньги будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год.

Обновленную модель лайнера планируется создать на основе Ил-96-300. Новый самолет будет длиннее почти на десять метров. Число пассажирских мест увеличится до 400.

Лайнер вряд ли заинтересует авиакомпании, да и речь не идет о выпуске принципиально нового самолета, говорит гендиректор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак

Борис Рыбак гендиректор консалтинговой компании «Инфомост» «Это очень небольшая сумма, и, очевидно, это делается для того, чтобы предприятие могло штучно производить эти машины, можно предположить, что для замены тех самолетов, которые используются правительственным авиаотрядом. Там есть несколько таких машин, их надо будет заменять. Коммерческое использование, честно говоря, трудно представимо, потому что это морально устаревший самолет и никакого интереса авиакомпании к нему никогда не проявляли. Ну и это очень маленькие деньги для того, чтобы говорить о возобновлении программы».