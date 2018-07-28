Законы, вступающие в силу 28 июля

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 года № 816 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778»

Эти меры направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учётом степени их вовлеченности в санкционный режим против России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2018 года № 847 «О внесении изменения в пункт 2 Правил исчисления выслуги лет для назначения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежемесячной надбавки за выслугу лет»

В выслугу лет для назначения ежемесячной надбавки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, включены периоды службы в Государственной противопожарной службы МЧС РФ МВД России ) в качестве сотрудников, имеющих специальные звания.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2018 года № 846 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 489»

Внесены изменения в процедуру подготовки Меморандума о финансовой политике Внешэкономбанка . Так, скорректировано содержание документа относительно отражения сведений об участии госкорпорации в инвестиционной деятельности, об ограничениях предоставления кредитов, займов, участия в финансировании.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2018 года № 845 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

На Минфин РФ возложены полномочия по осуществлению межведомственной координации по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния в финансовой сфере в отношении РФ и российских юридических лиц.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2018 года № 844 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 254»

В порядок перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния внесены изменения. Так, установлено, что записи актов гражданского состояния, составленные до 1 апреля 2015 года, в которые вносятся изменения, подлежат преобразованию в форму электронного документа.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2018 года № 841 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 2015 — 2018 годах на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции»

Внесены изменения в условия и порядок выделения субсидий организациям легкой промышленности на частичную компенсацию затрат по кредитам, взятым в 2015-2018 гг. на реализацию проектов по увеличению объемов производства продукции. Так, установлено, что обязательным условием предоставления средств теперь является наличие сведений об организации в государственной информационной системе промышленности.

Кроме того, скорректирован порядок осуществления контроля за соблюдением организацией целей, условий и порядка предоставления субсидии.