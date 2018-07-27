Уверен, что нам удастся успешно реализовать все преимущества, которые Нижегородская область традиционно имеет в спорте, — Никитин

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в совещании также участвовали заместитель министра спорта РФ Павел Новиков , члены областного правительства, руководство Нижнего Новгорода, представители нижегородских спортивных федераций, ФОКов и других спортивных учреждений области.

Открывая совещание, Ольга Голодец отметила, что Нижегородская область сегодня превзошла ожидания по использованию наследия ЧМ-2018: на матч за Суперкубок России по футболу проданы все билеты, и стадион заполнен полностью. При этом многие болельщики приехали в Нижний Новгород впервые.

Участники совещания обсудили текущую ситуацию с развитием детского и молодежного спорта в Нижегородской области, а также возможности материальной и методической поддержки, подготовку тренерского состава и популяризацию спорта среди жителей региона.

«Нижегородская область — один из сильнейших регионов в плане развития спорта. Инфраструктура серьезно изменилась, и сегодня можно ставить амбициозные задачи для достижения спортивных результатов и для обеспечения доступности — и это главная приоритетная задача — по тем видам спорта, которые популярны сегодня в нашей стране. Это особенно важно для модных, новых видов спорта, которые имеют шансы стать олимпийскими», — отметила Ольга Голодец.

Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область подготовила предложения в национальный проект поддержки спорта, над которым сейчас работает правительство РФ. Они касаются доступности и вовлечения в занятия спортом людей всех возрастов.

«Уверен, что все преимущества, которые традиционно имеет в спортивной сфере Нижегородская область — это художественная гимнастика, водные виды спорта, единоборства — удастся успешно реализовать. При поддержке федерального правительства мы достигнем тех целей в развитии спорта, которые поставил перед нами Президент России», — отметил Глеб Никитин.

С основным докладом выступил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский . По его словам, число детей, посещающих спортивные секции, постоянно растет. Сегодня в регионе физической культурой занимаются почти 600 тысяч детей в возрасте до 18 лет, что на 94 тысячи больше, чем в прошлом году. Если в 2014 году доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляла 55%, то сегодня этот показатель достиг 75%.

За последние десять лет в городских округах и муниципальных районах области построено около 50 крупных спортивных сооружений, в том числе 35 физкультурно-оздоровительных комплексов. До конца 2018 года планируется ввод в эксплуатацию еще двух ФОКов.

«В регионе работают 69 ДЮСШ, в которых занимаются 56,5 тысячи ребят, 24 СДЮСШОР, в которых занимаются 8,3 тысячи ребят. В училище олимпийского резерва зачислено 333 спортсмена, из которых четыре человека входят в состав юношеских сборных команд России, 10 — в юниорские составы и семь — в основные. Вершиной системы подготовки спортивного резерва региона является Центр спортивной подготовки, в который зачислено 180 спортсменов, из них 39 — в возрасте до 18 лет. Всего в юношеские составы сборных команд России входят 112 нижегородцев», — сообщил Дмитрий Сватковский.