Правительство не будет передавать тарифное регулирование Минэкономразвития 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Правительство решило сохранить за Федеральной антимонопольной службой (ФАС) полномочия по регулированию тарифов, но при необходимости вопрос о передаче этих полномочий Минэкономразвития может быть рассмотрен через полгода. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Договорились пока урегулировать вопросы коллег, которые написали это обращение [премьер-министру Дмитрию Медведеву], в рамках Федеральной антимонопольной службы. И ФАС готова урегулировать эти вопросы. В случае необходимости будем готовы рассмотреть вопрос еще раз через полгода", — сказал Силуанов.