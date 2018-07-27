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В центре госуслуг на Новокуркинском шоссе ряд услуг предоставят по одному заявлению
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В центре госуслуг на Новокуркинском шоссе ряд услуг предоставят по одному заявлению 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В центре госуслуг «Мои документы» на Новокуркинском шоссе теперь можно подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг. Об этом сообщили в пресс— службе центров.
«Комплексный запрос можно подать, заполнив одно заявление, например, на замену водительских удостоверений, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала. Получить несколько услуг по одному запросу можно в случае возникновения жизненной ситуации или при необходимости единовременно оформить различные документы», — говорится в сообщении пресс-службы центров госуслуг столицы.
Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на один день, зато житель тратит гораздо меньше времени на посещение центра и заполнение отдельных заявлений на каждую услугу.
Напомним, что центр госуслуг района Куркино расположен по адресу: Новокуркинское шоссе, 1 (ТЦ «Парус», 6 этаж, из лифта налево). Он работает ежедневно с восьми утра до восьми вечера. (ск)
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