В центре госуслуг на Новокуркинском шоссе ряд услуг предоставят по одному заявлению

В центре госуслуг «Мои документы» на Новокуркинском шоссе теперь можно подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг. Об этом сообщили в пресс— службе центров.

«Комплексный запрос можно подать, заполнив одно заявление, например, на замену водительских удостоверений, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала. Получить несколько услуг по одному запросу можно в случае возникновения жизненной ситуации или при необходимости единовременно оформить различные документы», — говорится в сообщении пресс-службы центров госуслуг столицы.

Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на один день, зато житель тратит гораздо меньше времени на посещение центра и заполнение отдельных заявлений на каждую услугу.