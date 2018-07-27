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Медведев: Отношения России и Кыргызстана развиваются «по восходящей»
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Медведев: Отношения России и Кыргызстана развиваются «по восходящей» 

Мир24 2 часа назад
Отношения России и Кыргызстана находятся на хорошем уровне и развиваются «по восходящей», заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с кыргызстанским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым в Санкт-Петербурге. Встреча глав правительств прошла после заседания Евразийского межправительственного совета.
«Мы с вами обменялись уже разными соображениями о том, как развивать интеграцию в масштабах нашего Союза, вчера мы обсудили целый ряд других вопросов», — сказал Медведев.
В свою очередь Абылгазиев отметил, что по сравнению с прошлым годом товарооборот между странами вырос на 14%, а экспорт из Кыргызстана в Россию увеличился на 35%. Он поблагодарил российского премьера за организацию заседания Совета.
«Наши отношения развиваются на очень хорошем, высоком уровне», — сказал премьер-министр Кыргызстана. Он добавил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества продолжится и впредь.
Напомним, на встрече премьеры ЕАЭС обсудили порядка 20 вопросов, в том числе формирование общего рынка газа.
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