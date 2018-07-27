Ещё
Медведев поблагодарил сограждан за сохранение и приумножение культурного наследия России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поблагодарил сограждан за сохранение и приумножение культурного наследия России 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям X торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской премии «Хранители наследия», которая проходит 27 июля в музее-усадьбе «Архангельское». Текст приветствия опубликован в пятницу на сайте кабмина РФ.
"Здесь собрались неравнодушные люди, для которых защита культурных ценностей — дело и смысл жизни. Это подлинно подвижнический труд, достойный самых высоких оценок", — отметил премьер.
По словам главы кабмина, благодаря участникам премии будущие поколения познакомятся в том числе с памятниками архитектуры. «Вас, архитекторов, ученых, музейных работников, волонтеров, объединяет общая цель — сохранение и приумножение культурного наследия России. И от этого зависит, смогут ли будущие поколения увидеть величие памятников культуры и истории», — подчеркнул Медведев.
В этом году премия посвящена возрождению малых городов и ценных ландшафтов, развитию традиций русской культуры. «Торжественное мероприятие неслучайно проходит в усадьбе „Архангельское“. Своим кропотливым трудом реставраторы вернули уникальный облик этому архитектурно-парковому ансамблю, вдохнули в него новую жизнь», — добавил премьер.
Он поздравил лауреатов премии с заслуженными наградами и поблагодарил «тех, кто в разных уголках нашей страны посвятил свою жизнь столь важному делу».
ТАСС: последние новости
Пашинян рассчитывает, что отношения Армении и России будут подняты на новый уровень Кабмин предложит ежегодно индексировать пенсии с 1 января Вице-премьера Максима Акимова избрали председателем совета директоров РЖД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети405
В Италии объяснили парадокс c признанием Крыма30
Шутка Путина на БРИКС, новый сбор для россиян и другие события дня6
Трамп дал ответ на приглашение Путина115
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение