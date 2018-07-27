Медведев поблагодарил сограждан за сохранение и приумножение культурного наследия России

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям X торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской премии «Хранители наследия», которая проходит 27 июля в музее-усадьбе «Архангельское». Текст приветствия опубликован в пятницу на сайте кабмина РФ.

"Здесь собрались неравнодушные люди, для которых защита культурных ценностей — дело и смысл жизни. Это подлинно подвижнический труд, достойный самых высоких оценок", — отметил премьер.

По словам главы кабмина, благодаря участникам премии будущие поколения познакомятся в том числе с памятниками архитектуры. «Вас, архитекторов, ученых, музейных работников, волонтеров, объединяет общая цель — сохранение и приумножение культурного наследия России. И от этого зависит, смогут ли будущие поколения увидеть величие памятников культуры и истории», — подчеркнул Медведев.

В этом году премия посвящена возрождению малых городов и ценных ландшафтов, развитию традиций русской культуры. «Торжественное мероприятие неслучайно проходит в усадьбе „Архангельское“. Своим кропотливым трудом реставраторы вернули уникальный облик этому архитектурно-парковому ансамблю, вдохнули в него новую жизнь», — добавил премьер.

Он поздравил лауреатов премии с заслуженными наградами и поблагодарил «тех, кто в разных уголках нашей страны посвятил свою жизнь столь важному делу».