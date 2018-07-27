Пашинян рассчитывает, что отношения с Россией перейдут на новый уровень

В начале беседы Медведев поприветствовал Пашиняна, отметив, что рад возможности продолжить с ним общение и обменяться соображениями по двусторонней повестке дня.

В свою очередь Пашинян тоже отметил, что ввиду особенностей нынешней ситуации в республике такие частые встречи являются полезными, так как они дают возможность обсудить все нюансы в двусторонних отношениях.

"Я думаю, что в наших отношениях — и в рамках ЕАЭС , и в двусторонних — очень полезны эти встречи, чтобы обсуждать вопросы того, как поднять на новый уровень наши отношения. Я думаю, что и Москва , и Ереван искренне в этом заинтересованы, и я рад тому, что в течение последних двух с половиной месяцев я имел неоднократную возможность обсудить все эти вопросы", — подчеркнул глава правительства Армении.

"Для меня очевидно, что наши отношения развиваются очень продуктивно и эффективно, и у меня практически нет сомнений, что этот дух не только продолжится, но и станет более эффективным", — заключил Пашинян.