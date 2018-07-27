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Пашинян рассчитывает, что отношения с Россией перейдут на новый уровень
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Пашинян рассчитывает, что отношения с Россией перейдут на новый уровень 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает, что российско-армянские отношения продолжат развиваться и будут подняты на новый уровень. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым после заседания Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге.
В начале беседы Медведев поприветствовал Пашиняна, отметив, что рад возможности продолжить с ним общение и обменяться соображениями по двусторонней повестке дня.
В свою очередь Пашинян тоже отметил, что ввиду особенностей нынешней ситуации в республике такие частые встречи являются полезными, так как они дают возможность обсудить все нюансы в двусторонних отношениях.
"Я думаю, что в наших отношениях — и в рамках ЕАЭС, и в двусторонних — очень полезны эти встречи, чтобы обсуждать вопросы того, как поднять на новый уровень наши отношения. Я думаю, что и Москва, и Ереван искренне в этом заинтересованы, и я рад тому, что в течение последних двух с половиной месяцев я имел неоднократную возможность обсудить все эти вопросы", — подчеркнул глава правительства Армении.
"Для меня очевидно, что наши отношения развиваются очень продуктивно и эффективно, и у меня практически нет сомнений, что этот дух не только продолжится, но и станет более эффективным", — заключил Пашинян.
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