Ещё
Медведев: ВСМ между Китаем, РФ и ЕС требует больших затрат, но может стать мегапроектом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: ВСМ между Китаем, РФ и ЕС требует больших затрат, но может стать мегапроектом 

Прайм 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ — ПРАЙМ. Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Китаем, Россией и Европой потребует очень значительных финансов, но если стороны договорятся о принципах работы, это станет мегапроектом в области логистики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.
РЖД прорабатывают проект ВСМ «Евразия». Протяженность грузопассажирской ВСМ от Пекина через Москву до Берлина может составить 9,447 тысячи километров. Общие капзатраты на создание ВСМ в рамках этого проекта от белорусского Бреста до китайского Урумчи через Россию и Казахстан оценивались в российской презентации, с которой ранее ознакомились РИА Новости, в 7,84 триллиона рублей.
"Вы знаете, что мы с китайскими партнерами договаривались развивать сотрудничество в формате ЕврАзЭс, и их известный проект «Один пояс, один путь»… Очевидно, что использование транспортных коридоров на территории стран Евразийского союза является исключительно выгодным даже с точки зрения экономии времени", — сказал Медведев на пресс-конференции.
"Если представить себе коридор, который бы связывал Пекин и Европу, то, по подсчетам специалистов, время транспортировки может быть существенно меньше, чем время транспортировки иными маршрутами, но для этого нужно создать инфраструктуру", — продолжил он.
По словам Медведева, такие проекты есть, они очень большие. «В том числе по высокоскоростному железнодорожному сообщению, включая грузовое сообщение, между Пекином, странами Евразийского союза и европейскими странами. На это потребуются очень значительные финансы, но если мы сможем договориться о принципах работы, такой проект мог бы быть мегапроектом в области логистики», — уверен премьер-министр.
Прайм: последние новости
Будем по максимуму работать с коммерческими банками Биржи Европы снижаются на возможном обострении глобального торгового конфликта Госдеп заявил о сохраняющемся риске санкций против работающих над "Северным потоком" фирм
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта189
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной665
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара131
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий744
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать80
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение