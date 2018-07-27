Медведев: ВСМ между Китаем, РФ и ЕС требует больших затрат, но может стать мегапроектом

С. - ПЕТЕРБУРГ — ПРАЙМ. Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Китаем Россией и Европой потребует очень значительных финансов, но если стороны договорятся о принципах работы, это станет мегапроектом в области логистики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

РЖД прорабатывают проект ВСМ «Евразия». Протяженность грузопассажирской ВСМ от Пекина через Москву до Берлина может составить 9,447 тысячи километров. Общие капзатраты на создание ВСМ в рамках этого проекта от белорусского Бреста до китайского Урумчи через Россию и Казахстан оценивались в российской презентации, с которой ранее ознакомились РИА Новости , в 7,84 триллиона рублей.

"Вы знаете, что мы с китайскими партнерами договаривались развивать сотрудничество в формате ЕврАзЭс, и их известный проект «Один пояс, один путь»… Очевидно, что использование транспортных коридоров на территории стран Евразийского союза является исключительно выгодным даже с точки зрения экономии времени", — сказал Медведев на пресс-конференции.

"Если представить себе коридор, который бы связывал Пекин и Европу, то, по подсчетам специалистов, время транспортировки может быть существенно меньше, чем время транспортировки иными маршрутами, но для этого нужно создать инфраструктуру", — продолжил он.

По словам Медведева, такие проекты есть, они очень большие. «В том числе по высокоскоростному железнодорожному сообщению, включая грузовое сообщение, между Пекином, странами Евразийского союза и европейскими странами. На это потребуются очень значительные финансы, но если мы сможем договориться о принципах работы, такой проект мог бы быть мегапроектом в области логистики», — уверен премьер-министр.