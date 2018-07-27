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Участник «iВолги» из Татарстана: «Мы хотим открыть коворкинг-клуб в сельской местности»
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Участник «iВолги» из Татарстана: «Мы хотим открыть коворкинг-клуб в сельской местности» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
«В том году я уже была победителем на смене „Поколение Добра“ с проектом „Шаг навстречу“. Меня услышали другие люди и помогли его реализовать. Решила на этом не останавливаться. В этом году приехала как участник другой площадки — „Лига Труда“. Мы хотим открыть коворкинг-клуб в сельской местности республики для молодых семей. Наша цель — показать молодежи, что даже с ребенком можно весело проводить время, развиваться, а не сидеть на одном месте. В центре будут функционировать несколько площадок: от мыловарения до вязания. Деньги от полученного гранта мы планируем потратить на инструменты для воплощения идеи в жизнь», — рассказала о своей идее Алена.
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