Материнский капитал пустят в дело

В Заксобрании Ленобласти готовят поправки в Социальный кодекс. Грядут изменения в правилах расходования материнского капитала — они уже прошли первое чтение, второе будет осенью, и сейчас депутаты оттачивают формулировки законопроекта.

Парламентарии считают, что деньги, которые семья получает за рождение детей, можно тратить не только на покупку жилья или обучение, но и на дела меньшего масштаба. Например, на ремонт дома. Или поездку ребёнка в санаторий. Или наём няни для малыша. В конце концов, почему бы на эти средства не купить технику для подсобного хозяйства, а может, даже коров, коз, пчёл, птицу? И, наконец, автомобиль? Пусть это траты и не такие крупные, как дом, но не менее важные.

«В рамках проекта «Крепкая семья» мы устраивали выездные семейные приёмные, — рассказала инициатор поправок Людмила Тептина . — И многодетные семьи говорили, что деньги им нужны уже сегодня».

Региональный материнский капитал составляет 117 тысяч рублей на семью, и теперь эти деньги станут доступнее. Кроме того, из них можно будет один раз получить 15 тысяч наличными на любые расходы — мало ли что понадобится.