Ещё
Материнский капитал пустят в дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Материнский капитал пустят в дело 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Заксобрании Ленобласти готовят поправки в Социальный кодекс. Грядут изменения в правилах расходования материнского капитала — они уже прошли первое чтение, второе будет осенью, и сейчас депутаты оттачивают формулировки законопроекта.
Парламентарии считают, что деньги, которые семья получает за рождение детей, можно тратить не только на покупку жилья или обучение, но и на дела меньшего масштаба. Например, на ремонт дома. Или поездку ребёнка в санаторий. Или наём няни для малыша. В конце концов, почему бы на эти средства не купить технику для подсобного хозяйства, а может, даже коров, коз, пчёл, птицу? И, наконец, автомобиль? Пусть это траты и не такие крупные, как дом, но не менее важные.
«В рамках проекта «Крепкая семья» мы устраивали выездные семейные приёмные, — рассказала инициатор поправок Людмила Тептина. — И многодетные семьи говорили, что деньги им нужны уже сегодня».
Региональный материнский капитал составляет 117 тысяч рублей на семью, и теперь эти деньги станут доступнее. Кроме того, из них можно будет один раз получить 15 тысяч наличными на любые расходы — мало ли что понадобится.
«Многодетным семьям надо помогать, — уверен спикер Заксобрания Сергей Бебенин. — Им виднее, на что эти средства потратить. Если семья считает, что покупка ульев или сельскохозяйственных животных позволит жить комфортнее, качественнее питаться, то почему нет. Пусть и автомобиль себе купят, чтобы ездить семьёй. Возможно, кто­то пустит эти деньги не по назначению. Но не думаю, что таких случаев будет много. А чтобы такие ситуации отслеживать, есть органы опеки».
Парламентская газета: последние новости
Медведев заявил о необходимости ответа ЕАЭС на торговые ограничения Маркировку товаров в ЕАЭС расширят Голикова: индексация маткапитала возобновится с 2020 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта302
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара137
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной678
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий744
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать89
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение