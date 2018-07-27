Медведев: ЕАЭС не может игнорировать торговые войны 

В пятницу в городе на Неве премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении провели заседание Евразийского межправительственного совета. В Петербурге делегации собрались еще накануне, и главы правительств могли в неформальной обстановке поговорить об интеграции в рамках Евразийского экономического союза. На правах хозяина Дмитрий Медведев пригласил коллег на речную прогулку. Встретившись на Заячьем острове, премьеры на катере отправились по Неве, в русле которой в эти дни расположились на рейде корабли, в воскресенье участвующие в День ВМФ в Главном военно-морском параде.
Повестка межправсовета насчитывала два десятка вопросов, их обсуждение потребовало не один час. Глава белорусского правительства Андрей Кобяков такую насыщенность объяснил тем, что премьер-министры снова стали редко встречаться, хотя договаривались делать это раз в квартал. «Нам действительно нужно подумать о восстановлении разумной периодичность, которую мы определяли как четыре встречи в год», — согласился Медведев. Может быть, даже при необходимости проводить заседания шесть раз в год, тем более что перед союзом стоят вопросы, требующие обстоятельного обсуждения и в довольно сжатые сроки.
Например, страны продолжают переговоры о создании единого рынка газа на пространстве ЕАЭС, говорили об этом и в Петербурге. Законченную концепцию необходимо представить президентскому Высшему Евразийскому совету до конца года. «Мы должны обеспечить для бизнеса недискриминационные и прозрачные условия, в целом нам нужно будет проделать дополнительную работу по устранению препятствий, которые мешают созданию общих рынков ЕврАзЭС», — заявил российский премьер. Для этого ранее договорились создать экспертную группу по ликвидации барьеров с участием бизнеса, чтобы использовать его опыт.
Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации стало одним из шагов к общему рынку. «Рассчитываем на то, что скоро в государствах-участниках пройдут все необходимые процедуры, чтобы документ вступил в силу уже в этом году», — сказал Дмитрий Медведев. Он рассказал, что в России уже до конца года планируется создать систему, охватывающую весь цикл от выпуска товаров таможней до их продажи в розницу.
— Предлагаю в максимально сжатые сроки распространить этот механизм на весь союз, — высказал пожелание глава правительства России. — Выгоды очевидны: налаживание эффективного государственного контроля, защита потребителей и создание благоприятных условий для ведения бизнеса.
Партнеры маркировку товаров в целом считают полезной, но попросили, чтобы другие участники союза могли ее внедрять и расширять по мере готовности.
Являясь частью мировой торговой системы, Евразийский экономический союз не может игнорировать набирающие обороты торговые войны между отдельными, но крупными участниками международных отношений. Каждая страна, напомнил Медведев, — и это прописано в нормах Всемирной торговой организации — имеет право индивидуально применять ответные ограничительные меры. «Но, тем не менее, важны и коллективные шаги, — заявил премьер. — Нужно определить, если потребуется, отстаивать наши общие торгово-экономические интересы. А это не исключено, и опыт последнего периода, всякого рода споров, которые идут в различных регионах с участием всяких разных стран и союзов стран, это напрямую доказывает».