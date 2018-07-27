Ещё
Медведев: ЕАЭС не может игнорировать торговые войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: ЕАЭС не может игнорировать торговые войны 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В пятницу в городе на Неве премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении провели заседание Евразийского межправительственного совета. В Петербурге делегации собрались еще накануне, и главы правительств могли в неформальной обстановке поговорить об интеграции в рамках Евразийского экономического союза. На правах хозяина Дмитрий Медведев пригласил коллег на речную прогулку. Встретившись на Заячьем острове, премьеры на катере отправились по Неве, в русле которой в эти дни расположились на рейде корабли, в воскресенье участвующие в День ВМФ в Главном военно-морском параде.
Повестка межправсовета насчитывала два десятка вопросов, их обсуждение потребовало не один час. Глава белорусского правительства Андрей Кобяков такую насыщенность объяснил тем, что премьер-министры снова стали редко встречаться, хотя договаривались делать это раз в квартал. «Нам действительно нужно подумать о восстановлении разумной периодичность, которую мы определяли как четыре встречи в год», — согласился Медведев. Может быть, даже при необходимости проводить заседания шесть раз в год, тем более что перед союзом стоят вопросы, требующие обстоятельного обсуждения и в довольно сжатые сроки.
Например, страны продолжают переговоры о создании единого рынка газа на пространстве ЕАЭС, говорили об этом и в Петербурге. Законченную концепцию необходимо представить президентскому Высшему Евразийскому совету до конца года. «Мы должны обеспечить для бизнеса недискриминационные и прозрачные условия, в целом нам нужно будет проделать дополнительную работу по устранению препятствий, которые мешают созданию общих рынков ЕврАзЭС», — заявил российский премьер. Для этого ранее договорились создать экспертную группу по ликвидации барьеров с участием бизнеса, чтобы использовать его опыт.
Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации стало одним из шагов к общему рынку. «Рассчитываем на то, что скоро в государствах-участниках пройдут все необходимые процедуры, чтобы документ вступил в силу уже в этом году», — сказал Дмитрий Медведев. Он рассказал, что в России уже до конца года планируется создать систему, охватывающую весь цикл от выпуска товаров таможней до их продажи в розницу.
— Предлагаю в максимально сжатые сроки распространить этот механизм на весь союз, — высказал пожелание глава правительства России. — Выгоды очевидны: налаживание эффективного государственного контроля, защита потребителей и создание благоприятных условий для ведения бизнеса.
Партнеры маркировку товаров в целом считают полезной, но попросили, чтобы другие участники союза могли ее внедрять и расширять по мере готовности.
Являясь частью мировой торговой системы, Евразийский экономический союз не может игнорировать набирающие обороты торговые войны между отдельными, но крупными участниками международных отношений. Каждая страна, напомнил Медведев, — и это прописано в нормах Всемирной торговой организации — имеет право индивидуально применять ответные ограничительные меры. «Но, тем не менее, важны и коллективные шаги, — заявил премьер. — Нужно определить, если потребуется, отстаивать наши общие торгово-экономические интересы. А это не исключено, и опыт последнего периода, всякого рода споров, которые идут в различных регионах с участием всяких разных стран и союзов стран, это напрямую доказывает».
Российская Газета: последние новости
Вице-премьер Максим Акимов возглавит совет директоров РЖД Голикова сообщила об изменении порядка индексации пенсий Медведев назвал главные задачи в области борьбы с онкологией
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта302
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара137
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной678
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий744
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать89
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение