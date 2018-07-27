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Праздник детства «Семейная шкатулка» пройдет в Ханты-Мансийске
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Праздник детства «Семейная шкатулка» пройдет в Ханты-Мансийске 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийск приедет передвижная выставка «Семейная шкатулка» для детей и их родителей, а также пройдет развлекательная программа. Мероприятия стартуют 28 июля в 12:00 на центральной площади города.
Главным экспонатом праздника станет передвижной стенд, посвященный победителям конкурса «Семья года». Организаторам, для того, чтобы вместить 20 историй семей-победительниц Всероссийского конкурса «Семья года», потребовалось спроектировать и построить уникальный 12-метровый контейнер-трансформер. На время акции контейнер превратится в сценический комплекс и зал с экспозицией, которая будет включать 20 мультимедиа-историй об уникальных семьях из разных уголков нашей страны.
Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева отметила: «Конкурс „Семья года“ находит по-настоящему уникальные, крепкие семьи с богатыми традициями. Истории этих семей — настоящие сокровища. В рамках проекта „Семейная шкатулка“ мы стараемся показать эти истории максимальному количеству людей. Загляните в нашу „Семейную шкатулку“ — вдохновляйтесь примером наших замечательных семей, приходите на портал „Я-родитель“ за советом и информацией, и пусть это поможет сохранить и приумножить любовь и тепло в вашей семье».
Также на празднике будет организована беседа с психологами о воспитании детей и выступления музыкальных коллективов.
Кстати, передвижная выставка уже побывала в Великом Новгороде, Владимире, Смоленске, Ростове-на-Дону, Черкесске, Астрахани и Уфе. А после Ханты-Мансийска еще посетит Омск и Хабаровск.
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