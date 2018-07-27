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Спортсменам и тренерам «Самбо-70» присвоено высокое спортивное звание
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Спортсменам и тренерам «Самбо-70» присвоено высокое спортивное звание 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
13 спортсменам центра спорта и образования «Самбо-70» присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта» и 3 тренера стали Заслуженными тренерами России.
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 июля 2018 г. № 107-нг 13 воспитанникам центра спорта и образования «Самбо-70» присвоено спортивное звание «Заслуженный мастер спорта», 3 тренера стали Заслуженными тренерами России.
Чемпион мира по самбо и двукратный серебряный призер чемпионата мира по самбо Сергей Рябов стал Заслуженным мастером спорта. Чемпион мира по самбо и бронзовый призер чемпионата мира по самбо Саян Хертек также получил это заслуженное звание.
Также Заслуженными мастерами спорта стали представители спорта глухих по каратэ и боулингу: А. А. Акопян, Е. С. Варавко, В. В. Григорьев, М. А. Громов, А. В. Дрожбин, С. Д. Журавлева, Д. Л. Кузнецов, Д. А. Макарова, М. В. Макарова, А. В. Савченко, А. С. Черабаев.
Почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» присвоено тренерам: Олегу Игоревичу Ганину, Антону Викторовичу Исаеву и Олегу Николаевичу Сурмилину.
Об этом сообщает пресс-служба «Самбо-70».
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