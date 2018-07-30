Сергей Чепиков: Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта по праву

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что футболисты сборной России, сумевшие дойти до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира, получили звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) по праву. Об этом Чепиков сообщил ТАСС.

В субботу звания заслуженных мастеров спорта были присвоены 19 футболистам сборной России, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов ранее уже им обладали. Позднее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены подвергли критике Министерство спорта за присвоение вышеуказанных званий. По их мнению, выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

"Пусть наши футболисты и не завоевали медалей чемпионата мира, но видно было, что команда выкладывалась, игроки действовали с высокой самоотдачей, — заметил Чепиков. — Я думаю, что они получили звания заслуженных мастеров спорта по праву".

"Наша сборная, потерявшая из-за травм не одного ведущего игрока, своей игрой порадовала миллионы жителей России, хотя до начала турнира в нее очень многие не верили, — продолжил собеседник ТАСС. — Думаю, что в этом случае можно было сделать своего рода исключение. Я знаю, что обычно это звание присваивается чемпионам и призерам Олимпийских игр, победителям чемпионатов мира. Но наши футболисты сумели добиться результата, которого у нас давно не было".

В соответствии с пунктом 11 (часть 1) приказа Минспорта №919 от 25 октября 2017 года в порядке исключения почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.

Сборная России на домашнем чемпионате мира добилась лучшего результата в новейшей истории. Команда под руководством Станислава Черчесова вышла в плей-офф, обыграв на групповом этапе сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании в серии пенальти, а в четвертьфинале россияне уступили хорватам в серии 11-метровых ударов.