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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что футболисты сборной России заслужили звания Заслуженный мастер спорта
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что футболисты сборной России заслужили звания Заслуженный мастер спорта 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Сборная России на домашнем чемпионате мира показала лучший результат в истории.
Экс-главный тренер национальной команды Борис Игнатьев заявил в беседе с журналистами, что футболистам сборной России по итогам выступления на чемпионате мира заслуженно присвоили звания заслуженных мастеров спорта. Об этом сообщает РИА Новости.
Сборная России на домашнем чемпионате мира показала лучший результат в истории. Спортсмены дошли до четвертьфинала мундиаля.
— Футболисты национальной сборной России показали лучший результат на чемпионате мире. Я считаю, что они многое сделали для развития спорта и заслуженно получили звания заслуженных мастеров спорта, — заявил бывший тренер сборной России Борис Игнатьев.
Накануне, футболистам национальной сборной были присвоены звания заслуженных мастеров спорта.
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