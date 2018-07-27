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Россия и ЮАР начнут сотрудничать в Антарктике
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Россия и ЮАР начнут сотрудничать в Антарктике 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Россия и ЮАР договорились сотрудничать в Антарктике, отмечено в распоряжении правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил предложение МИД о подписании Меморандума о взаимопонимании между правительствами России и ЮАР.
Антарктида
Предложение МИДа согласовано с Минприроды, Росгидрометом и Росрыболовством. МИД России поручено подписать документы от имени российского правительства. Распоряжение правительства размещено на сайте правовой информации. Россия и Юар создадут в Антарктике центр дистанционного зондирования Земли. Кроме того, Россия заинтересована в поставках в ЮАР мясной и рыбной продукции, масла, сахара, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. «В данный момент мы ожидаем со стороны ветеринарной службы ЮАР аккредитации российских производителей рыбной и мясной продукции. Планируем в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве между правительствами России и ЮАР в области рыбного хозяйства и аквакультуры», — отметил Патрушев. Россия и ЮАР подписали соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Документ направлен на взаимодействие по ряду направлений, включая животноводство и ветеринарию, растениеводство и фитосанитарию, подготовку кадров, инвестиции. Товарооборот между Россией и ЮАР увеличился в первом полугодии на 25% в годовом выражении. Россия является лидером по поставкам пшеницы в ЮАР (30% импорта пшеницы в страну).
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