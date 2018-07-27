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Какова судьба бывшего главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка?
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Какова судьба бывшего главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка? 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок и заместитель руководителя городского департамента архитектуры и градостроительства Игорь Медведев были сняты с должностей и арестованы по подозрению в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
«Главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок и заместитель руководителя городского департамента архитектуры и градостроительства Игорь Медведев были сняты с должностей и арестованы по подозрению в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Сейчас СК расследует уголовные дела в их отношении, — рассказывает заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе, начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Евгений Орловский.
Одно из дел в отношении Игоря Мазурка –многоэпизодное — по ч.1 ст. 285 УК РФ. Он выдавал незаконные разрешения на строительство многоэтажек, зная об отсутствии разрешения на подключение к коммуникациям.
К примеру, один из трех таких домов находится на улице Автолюбителей. В здании 18 этажей, 123 дольщика были обмануты больше, чем на 220 млн рублей. В итоге Мазурок обвиняется также в пяти случаях превышения полномочий, а именно выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов на территории объектов культурного наследия. Еще один обвиняемый — Игорь Медведев. Расследование в отношении бывших чиновников сейчас находится в активной стадии. Проводятся следственные действия по изобличению фигурантов. Формируется доказательная база».
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