Власти Чувашии направят на поддержку многодетных семей более 8,6 млрд руб

ЧЕБОКСАРЫ , 27 июл — РИА Новости . Власти Чувашии направят в 2018 году более 8,6 миллиарда рублей на социальную поддержку многодетных семей, что на 7% больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства труда и социальной защиты региона.

right"На реализацию социальной поддержки многодетных семей в республике в текущем году направляется более 8,6 миллиарда рублей. На сегодняшний день в республике проживает 12 237 многодетных семей. С января по июль в регионе выросло количество многодетных семей — на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фактически каждая пятнадцатая семья в регионе воспитывает трех и более детей, и это становится нормой для современной Чувашии", — отметили в пресс-службе.

По его словам, в целях реализации национального проекта «Демография» в дополнение к выплатам на первенцев и третьих детей республиканские власти выплачивают ежемесячное пособие на ребенка всем семьям c детьми, а также опекунам, приемным родителям и патронатным воспитателям.

"На данные выплаты в бюджете республики предусмотрено 756,5 миллиона рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году", — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что с этого года федеральный материнский капитал в Чувашии можно использовать на получение ежемесячных выплат на второго ребенка, размер выплаты составляет 8 910 рублей.

"С начала реализации программы материнского капитала в 2007 году право на маткапитал получило около 84 тысяч семей на общую сумму 36,2 миллиарда рублей, распорядились средствами более 61 тысячи семей на сумму 21,8 миллиарда рублей. В дополнение к федеральному капиталу в республике с 2012 года выплачивается республиканский материнский капитал в размере 100 тысяч рублей и право на него получили более 17 тысяч семей. В настоящее время данной мерой поддержки воспользовались более 5 тысяч семей", — добавил собеседник агентства.

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