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У входа в библиотеку № 180 организовали небольшой скверик
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У входа в библиотеку № 180 организовали небольшой скверик 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Небольшой скверик с тремя лавочками теперь украшает территорию возле библиотеки № 180. Посетители библиотеки могут читать книги прямо на улице, расположившись на скамейках.
«Еще одна хорошая новость этой недели: вместо одной старой, видавшей виды скамейки у входа в библиотеку появился целый скверик с тремя лавочками. Предлагаем его не обмывать, а обчитывать! Мы уже начали», — поделились в библиотеке.
За организацию сквера библиотекари поблагодарили управу района Коньково и муниципального депутата Сергея Соколова!
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