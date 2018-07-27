У входа в библиотеку № 180 организовали небольшой скверик

Небольшой скверик с тремя лавочками теперь украшает территорию возле библиотеки № 180. Посетители библиотеки могут читать книги прямо на улице, расположившись на скамейках.

«Еще одна хорошая новость этой недели: вместо одной старой, видавшей виды скамейки у входа в библиотеку появился целый скверик с тремя лавочками. Предлагаем его не обмывать, а обчитывать! Мы уже начали», — поделились в библиотеке.