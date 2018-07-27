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Правительству поручено развивать BIM-технологии
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Правительству поручено развивать BIM-технологии 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву внедрить BIM-технологии за год.
На сайте Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия РСПП появилось поручение президента премьер-министру Дмитрию Медведеву за год обеспечить переход строительной отрасли на технологии информационного моделирования.
Текст поручения таков:
"В целях модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства обеспечить:
переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства (далее — система управления) путем внедрения технологий информационного моделирования;
применение типовых моделей системы управления (проектной, строительной, эксплуатационной и утилизационной), в первоочередном порядке в социальной сфере;
утверждение показателей эффективности системы управления;
принятие стандартов информационного моделирования, а также гармонизацию ранее принятых нормативно-технических документов с международным и российским законодательством;
формирование библиотек типовой проектной документации для информационного моделирования;
подготовку специалистов в сфере информационного моделирования в строительстве;
стимулирование разработки и использования отечественного программного обеспечения для информационного моделирования. "
Специалисты отмечают, что впервые в документах о внеднении BIM-технологий есть конкретные сроки подготовки специалистов, хотя процесс подготовки занимает куда больше одного года.
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