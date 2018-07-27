Правительству поручено развивать BIM-технологии

На сайте Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия РСПП появилось поручение президента премьер-министру Дмитрию Медведеву за год обеспечить переход строительной отрасли на технологии информационного моделирования.

Текст поручения таков:

"В целях модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства обеспечить:

переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства (далее — система управления) путем внедрения технологий информационного моделирования;

применение типовых моделей системы управления (проектной, строительной, эксплуатационной и утилизационной), в первоочередном порядке в социальной сфере;

утверждение показателей эффективности системы управления;

принятие стандартов информационного моделирования, а также гармонизацию ранее принятых нормативно-технических документов с международным и российским законодательством;

формирование библиотек типовой проектной документации для информационного моделирования;

подготовку специалистов в сфере информационного моделирования в строительстве;

стимулирование разработки и использования отечественного программного обеспечения для информационного моделирования. "

Специалисты отмечают, что впервые в документах о внеднении BIM-технологий есть конкретные сроки подготовки специалистов, хотя процесс подготовки занимает куда больше одного года.